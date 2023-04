Vastgelopen in je werk? Of geen baan kunnen vinden? Werkzoekenden in Enschede helpen elkaar aan droombaan

Basketbal: Jolly Jumpers uitgescha­keld in play-offs na nieuwe nederlaag tegen Binnenland

Voor Jolly Jumpers zit het seizoen erop. Ook het tweede duel in de kwartfinale van de play-offs tegen Binnenland werd verloren. Jolly Jumpers had, zoals wel vaker tegen de ploeg uit Barendrecht, alle kansen op de zege, maar zag die in de slotfase verdampen. De vrouwen van Uitsmijters wonnen bij Almonte en houden daardoor een kleine kans op de play-offs.