Vaten met drugsafval midden op straat gedumpt bij Het Rutbeek in Enschede

Enschedese ambulance­broe­der wordt in gezicht gespuugd: ‘Ik voelde me meteen misselijk’

ENSCHEDE/ALMELO - Het is een smerige, misselijkmakende ervaring die hulpverleners toch met enige regelmaat meemaken. In het gezicht gespuugd worden door iemand die aangehouden wordt of hulp nodig heeft. De rechtbank in Almelo behandelt maandag twee strafzaken van mensen die een flinke rochel uitspuugden.

31 oktober