Veel politie op de been in centrum Enschede na aanrijding politieagente

ons dna Bijna geen hond gaat zover mee, Enschede (De Eschmarke)

15:57 In het midden van niks stopt de trein van 12.06 uur. Maar met tegenzin. Liefst reed hij door, maar omdat zoiets tegen de regels is, zet de machinist zijn voertuig stil. Er gaat één deur zuchtend open. De conducteur kijkt of ik wens in te stappen of zomaar wat op een bankje wil blijven zitten. Dat laatste, dus zucht de deur zichzelf weer dicht en rijdt de trein richting Duitsland.