Veel schade na woningbrand in Enschede, woning voorlopig onbewoonbaar

met video Vrouw (38) uit Enschede steekt beveiliger ziekenhuis MST in been: ‘Mogelijk in verwarde toestand’

ENSCHEDE - Een 43-jarige beveiliger van ziekenhuis MST in Enschede is in de nacht van maandag op dinsdag rond kwart voor één in zijn been gestoken. Een 38-jarige vrouw is aangehouden en opgesloten voor nader onderzoek naar het incident. De beveiliger heeft aangifte gedaan.

12 juli