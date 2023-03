Veel studenten verlaten Enschede, in Utrecht blijven ze plakken

Oplichter Donny S. uit Glanerbrug ook in hoger beroep veroor­deeld tot 30 maanden cel

Donny S. uit Glanerbrug is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor meerdere oplichtingen, diefstallen en witwassen. De 30 maanden celstraf is gelijk aan de veroordeling door de rechtbank in Almelo. S. bleef ontkennen en toonde geen berouw of compassie met zijn slachtoffers.