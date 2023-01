Veel vragen rond komst jonge asielzoekers naar chaletjes in Ypelo: ‘Waarom in deze omgeving?’

met video Kringloop­baas Ron hoorde op zijn vakantie­adres dat zijn levenswerk in lichter­laaie stond

Het door brand verwoeste bedrijfsverzamelgebouw in Almelo was nog maar 20 dagen in het bezit van Ron Kits, ook eigenaar van Kringloop XL. Van het pand én zijn kringloopbedrijf is niets over. Vrijdagavond kreeg hij op zijn vakantieadres in het Oostenrijkse skioord Serfaus het telefoontje dat zijn leven en dat van zijn huurders op de kop zette.

21 januari