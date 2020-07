Veiligheidsregio: buurtbarbecue en kermis mogen weer, maar pas op bij drank

VIDEO Minister sluit samen met Saxion ‘bizar studiejaar’ af in Enschede

18:15 ENSCHEDE - Nog even en dan is het studiejaar 2019-2020 over en uit. Omdat het door corona allemaal anders was dan anders besloot de hogeschool Saxion daar even bij stil te staan. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven kwam er voor naar Enschede.