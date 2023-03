Veiligheidsregio Twente breekt na onderzoek politie met beveiligingsbedrijf uit Hengelo: eigenaar ‘verrast’

De Veiligheidsregio Twente verlengt het contract niet met het bedrijf Sa-Int Security, dat het cameratoezicht uitvoert in het centrum van Enschede, Hengelo, Almelo en Borne. Aanleiding is een negatieve rapportage over het Hengelose bedrijf door de politie.