Veiling café De Buurman in Hengelo: 40 stoeltjes en twaalf tafels voor 1200 euro

‘Alsof je in brandende zon opgesloten zit in auto’: deel bijenvolk in Enschede sterft hittedood

Schrikken zaterdagmorgen in het Abraham Ledeboerpark in Enschede: door een openstaand deurtje van een bijenkast is een deel van het volk gestorven. ,,Dit heeft hetzelfde effect als wanneer je als mens opgesloten zit in een auto die in de brandende zon staat.”