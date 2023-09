Verborgen camerabeelden leiden tot strafzaak in paardenwereld, trainer veroordeeld voor mishandeling paarden in Haaksbergen

De Haaksbergse manege is gespecialiseerd in western-rijden. Begin 2022 kondigde de manegehouder op Facebook aan dat ze de Franse trainer had weten te strikken. Vooral jonge paarden waren welkom om getraind te worden. De eigenaars zelf mochten niet komen kijken. „Bo is bij mij opgegroeid in vrijheid en liefde. Het was leergierig en braaf. Door de mishandelingen van L. is ze wantrouwend en bang.”