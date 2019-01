Verdachte (30) dodelijke vuurwerkexplosie Enschede langer vast

Enschedese monitor­groep vuurwerk is klaar met werk

12:28 ENSCHEDE - De vuurwerkcampagne is zichtbaar geworden in de stad en het dodelijke ongeval in de Gerststraat zou op zinvolle wijze moeten bijdragen aan de discussie over vuurwerk. Dat stelt voorzitter Loes Schippers van de monitorgroep die de vuurwerkdialoog in Enschede heeft begeleid.