Verdachte (35) middelgroot drugslab Enschede op vrije voeten, ‘bracht alleen zoutzuur’

Dit themapark voor kinderen in Enschede moet eraan bijdragen dat Bouwend Nederland straks weer genoeg personeel heeft

ENSCHEDE - „Zet je bouwhelm op”, zingen Yasmine, Mira en Manus Bouwer. In themapark ‘Wij bouwen de toekomst’ brengen fictieve karakters de stemming erin bij jonge kinderen en hun ouders. Zodat Bouwend Nederland later makkelijk werknemers kan werven, want daaraan is een groot tekort.

17 juli