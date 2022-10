Verdachte (54) van steekpartij bij voormalig dorpshuis in Glanerbrug moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum

Achttien keer, zo vaak zou M. in de nacht van 2 juli zijn logé Freddy hebben gestoken. Tenminste dat is wat het slachtoffer twee dagen na het incident vertelde. Volgens hem werd hij in zijn slaap met twee messen aangevallen door ‘een doorgedraaide M.’ en wist hij als door een wonder te ontsnappen aan de dood. „Hij wilde mijn keel doorsnijden,” aldus het slachtoffer. Bovendien: M. zou een vrouwelijke bewoonster mishandeld hebben.

‘Ik deed niets’

Op de voorbereidende zitting van de strafzaak in Almelo liet M. via zijn advocaat Janbart Kalk weten niet te hebben gestoken. „Ik deed niets. Hij liep in de badkamer te gillen en toen pakte ik hem beet. Ik wilde helpen,” citeerde de raadsman. M. was er zelf niet. Volgens Kalk heeft M. geen zin om naar de rechtbank te komen.

Geen onbekenden van justitie

Zowel M. als het slachtoffer zijn geen onbekenden van politie en justitie. De plaats van de steekpartij, het vroegere dorpshuis aan de Kerkstraat, staat evenmin goed bekend sinds het in handen is van een particuliere verhuurder. De bewoners kampen met psychische problemen of met een verslaving en veroorzaken volgens buurtbewoners veel overlast.

Quote Hij wilde mijn keel doorsnij­den Slachtoffer

Kort geding van verhuurder

Verhuurder Deniz Living voerde afgelopen jaar twee maal een kort geding om M. wegens huurachterstand en doodsbedreigingen uit het voormalige dorpshuis te krijgen. In april besloot de rechter nog dat de verhuurder te weinig begrip had voor M. Hij mocht zijn kamer blijven bewonen.

15 december de strafzaak

De strafzaak tegen M. gaat 15 december verder. Geen inhoudelijke behandeling van de zaak. Voor het Pieter Baan Centrum is een wachtlijst van meerdere maanden en de observatie en het opmaken van een verslag daarvan duurt tevens drie tot vier maanden.

Cel besmeuren met uitwerpselen

In de aanloop naar 15 december wordt getracht het slachtoffer en de mishandelde vrouwelijke bewoonster als getuigen te horen. Dat is niet eenvoudig, want beiden leiden een zwervend bestaan. Bovendien: M. zou na zijn aanhouding een cel hebben besmeurd met uitwerpselen. En daarvoor moet hij zich ook verantwoorden bij de rechter.