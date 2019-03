Verdachte koffer onderzocht op station Enschede

OPROEP Ga in gesprek met verslagge­vers en geef uw mening over TC Tubantia

13:25 In gesprek met verslaggevers en uw mening geven over De Twentsche Courant Tubantia? Op 2 april voeren we in Enschede een gesprek waarbij 12 lezers van Tubantia welkom zijn. Tijdens de sessie horen wij graag wat u als lezer aanspreekt aan de krant en de website en wat uw eventuele wensen of verbeterpunten zijn.