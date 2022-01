Verdachte van klaphamerdrama in Haaksbergen weer op vrije voeten

Podcast De Twentse Kern Rattenover­last in Twente ‘beetje onze eigen schuld’, maar wat kunnen we er tegen doen?

Ze kruipen over zolder, zitten in de kruipruimte van je woning of klimmen zelfs via een klimop je huis in. Ratten zorgen voor veel overlast in Twente. Niet gek, als je bedenkt dat er in grote steden inmiddels meer ratten wonen dan mensen.

