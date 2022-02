Verdachte van steekincident in Enschede vocht tegen psychoses, nu is zijn moeder dood

VIDEO | update Vrouw omgekomen bij misdrijf aan Varviksin­gel in Enschede, verdachte enkele straten verderop aangehou­den

ENSCHEDE - In een woning aan de Varviksingel in Enschede is zaterdagavond een misdrijf gepleegd, waarbij een vrouw om het leven is gekomen. De politie meldt dat het om de bewoonster van het huis gaat. Een verdachte is aangehouden. Het incident vond plaats in de relationele sfeer.

11:41