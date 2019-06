Verdachten van mishandeling vluchtelingengezin in Enschede weer vrij

De vijf verdachten die nu zijn vrijgelaten zijn mannen van 27, 34, 35 en 44 en een vrouw van 33. Allen werden in de loop van afgelopen dinsdag opgepakt. De 18-jarige vrouw die werd gearresteerd werd al eerder vrijgelaten. Haar familie is ervan overtuigd dat de politie haar bewust als lokaas heeft gebruikt.

Ruzie om bal

De Syrische familie werd na de mishandeling uit veiligheidsoverwegingen ergens anders ondergebracht. In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei is in de verlaten woning ingebroken. Of dat iets met de mishandeling heeft te maken, is nog onbekend.