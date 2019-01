Verdachten viervoudige liquidatie mogen nog steeds geen contact met buitenwereld

Interactieve kaart Oververhit­ting Twentse woning­markt loopt op z'n eind

12:06 ENSCHEDE - De gekte op de woningmarkt lijkt ook in Twente langzaam op z'n eind te lopen. Al werd in deze regio in het laatste kwartaal van 2018 nog steeds een klein percentage woningen boven de vraagprijs verkocht. Landelijk is deze trend al voorbij.