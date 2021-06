Verdachten viervoudige moord Enschede lijken over elkaars rol te willen verklaren

ZWOLLE/ENSCHEDE - Het lijkt er op dat de verdachten van de viervoudige moord in een Enschedese growhop onder ede verklaringen gaan afleggen over elkaars rol bij de moordpartij. Dat kan erop duiden dat één van de verdachten - drie mannen uit Hengelo - de schuld op zich wil nemen, óf juist een ander gezinslid wil belasten.

Dat werd vrijdag bij het gerechtshof duidelijk tijdens de regiezitting in hoger beroep met de drie hoofdverdachten van de moordpartij, waarbij Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo en Max Klaassen (62) uit Arnhem de dood vonden. Die vier werden in november 2018 op klaarlichte dag in een growhop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede meerdere keren door het hoofd geschoten.

Vader en twee zoons

Een week later werden Hengeloër Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (34) en Denis (33) aangehouden. Het trio is inmiddels door de rechtbank tot levenslang veroordeeld. De drie verdachten zwegen tot op heden over hun rol bij de executie van de vier slachtoffers. Maar nu laat vader Camil A. via zijn advocaat weten inhoudelijk een verklaring te willen afleggen over zijn rol.

Getuigenverhoor

Ook oudste zoon Dejan is bereid als getuige, onder ede, mee te werken aan een verhoor. Jongste zoon Denis (33) houdt zijn kaarten tegen de borst en wil voorlopig niet worden gehoord als getuige. Hij kan daartoe niet worden verplicht, omdat je volgens de wet niet hoeft mee te werken aan een verhoor dat tot je eigen veroordeling kan leiden. „Als Denis niet wil meewerken, moet je je afvragen in hoeverre zo’n verhoor van de andere twee nog zinvol is”, vroeg de advocaat-generaal E.C. Lodder van het hof zich af.

Bloedresten in auto

Vader Camil zal eind juni door de politie worden verhoord. Raadsman Roy van der Wal van verdachte Dejan gaf aan dat ook hij Camil vragen wil kunnen stellen. Dat geldt ook voor de advocaat van Denis A. In diens auto is bloed aangetroffen van één van de slachtoffers. „Denis wil van zijn vader en broer weten hoe dat bloed erin is gekomen”, zei zijn advocaat Arjan Syrier.

Schotresten op petje

In de auto van Denis werd ook een Nike-petje met schotresten gevonden. Dat petje wordt toegeschreven aan Denis, maar zijn raadsman wees erop dat zijn vader en broer ook een petje zouden hebben gedragen. Dat zou blijken uit camerabeelden die van het trio in de Volkswagen Golf werden gemaakt.

Onenigheid over hennepstekjes

Onenigheid over hennepstekjes die niet goed zouden zijn geweest, lijkt de aanleiding voor de moorden. De drie daders met Servische roots verkeerden in grote geldnood. Met een deel van de in Enschede buitgemaakte contanten werd op de middag van de moord de huurschuld voldaan bij corporatie Beter Wonen in Almelo.

Tekst gaat verder onder de foto

De plaats delict aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.

Syrische huurmoordenaars

Het bewijs tegen het trio lijkt hoog opgestapeld te liggen, maar tot op heden hebben ze elke betrokkenheid ontkend. Dejan kwam eerder met het verhaal dat de moorden in Enschede zouden zijn gepleegd door een Mexicaans doodseskader. Dat is door de recherche uitgebreid onderzocht en er is niets van gebleken. Enkele weken geleden, bij de rechtszaak tegen de verdachten van de aanslag op advocaat Philippe Schol uit Gronau, bleek dat Dejan vanuit de gevangenis had gebeld met Schol. Daarbij deed hij de mededeling dat de aanslag op Schol door dezelfde lieden was gepleegd als die ook verantwoordelijk zouden zijn voor het bloedbad in Enschede: een vanuit de omgeving Frankfurt opererend clubje Syrische huurmoordenaars. Over deze laatste theorie over de mogelijke toedracht werd tijdens de regiezitting door Dejan en zijn advocaat Roy van der Wal niets gezegd.

Onderzoekswensen

De rechtbank doet 18 juni uitspraak over de door de advocaten van de drie verdachten ingediende onderzoekswensen. Daarbij gaat het onder meer om aanvullend dna-onderzoek en naar de herkomst van een op de plaats delict aangetroffen kabel waarop dna van op Denis A. zat. Hij zou de kabel uit de meterkast hebben getrokken. Zijn raadsman Arjan Syrier betoogde dat niet vast staat dat de kabel bij het camerasysteem hoorde en ook van elders afkomstig kan zijn.

Pand waar viervoudige moord is gepleegd aan Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.

Pand waar viervoudige moord is gepleegd