Vergeet nog even die bruidsjurk, waarschuwen deze advocaten: leg eerst alles vast

Uit het niets krijgt Wieteke in het Veld uit Enschede tien jaar geleden een telefoontje. „Zullen we een keer gaan lunchen?”, vraagt Patricia van der Zalm uit Almelo. In het Veld is meteen ‘donders nieuwsgierig’ waar het over gaat. Boven de borden van restaurant De Broeierd in Enschede vertelt Van der Zalm dat ze met het idee speelt om voor zichzelf te beginnen. Ze is getipt om met In het Veld in zee te gaan.