Vergunningplicht voor koe in de wei dreigt nadat provincie Overijssel rechtszaak verliest

Een Overijsselse boer speelt de hoofdrol in de zaak die gevolgen heeft voor de complete agrarische sector in Nederland. MOB procedeert al jaren voor strengere regelgeving voor boeren in de buurt van stikstofgevoelige natuur. De Overijsselse boer in deze zaak heeft een melkveebedrijf in de buurt van een natuurgebied. En volgens MOB heeft de boer nu een vergunning nodig om zijn koeien in de wei te laten lopen en de grond te bemesten.