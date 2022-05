Verkeersplan Lonneker: ‘Straks 4000 auto’s per dag minder door het dorp’

Boek over Gerard Sanderink gepresen­teerd: ‘Het verhaal werd alleen maar krankzinni­ger’

Na dertien hoofdstukken kon Angelique Kunst zelf al bijna niet meer geloven wat ze opschreef over de wonderlijke wereld van Gerard Sanderink. En toen zou het alleen nog maar krankzinniger worden. Donderdag werd in het Balengebouw in Enschede haar boek ‘Er is er hier maar één de baas’ gepresenteerd. Zonder de Twentse ondernemer, overigens. „Die mag mij niet meer zo.”

