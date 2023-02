Vermist! Papegaai Feniks (1) vliegt ergens in Twente: ‘Ik wil hem zo snel mogelijk terug!’

Rinus Paskamp bleef de Hengelose Revue al die jaren trouw: ‘Al mijn vrienden zitten hier’

HENGELO - Hij gaat ermee naar bed en hij staat ermee op. Rinus Paskamp (77) kan zich geen leven zonder de Hengelose Revue voorstellen. Al vijftig jaar is hij bij de revue. Begonnen in 1973 als klompendanser en nu al vele jaren is hij de belangrijke man achter de schermen. „De revue is mijn hobby.”

