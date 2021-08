Vermiste Ibrahim uit Enschede is gevonden dankzij speurhond Fellow: ‘Dat is waarom wij dit werk doen’

Klachtenre­gen over tandarts­zorg in deze regio: ‘Ik dacht dat een offerte gratis was’

7 augustus ENSCHEDE - Dinant Dooren wilde drie kronen, liet zijn tandarts een offerte maken en dacht dat het gratis was. Maar een rekening van honderd euro volgde. Dinant is daar boos over. Het misverstand dat tussen hem en zijn tandarts ontstond, staat niet op zichzelf. Er zijn veel patiënten met klachten over mondzorg.