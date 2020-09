Verpleegkundige Wim stond in Enschede aan frontlinie van strijd tegen corona ‘Verdriet, ontreddering, dat raakte me’

kaart Meer dan 100 nieuwe coronabe­smet­tin­gen in deze regio: bekijk het per gemeente

1 september ENSCHEDE - In de regio Twente zijn de afgelopen twee weken 75 mensen positief getest op covid-19. Zo blijkt uit cijfers van het RIVM. In de Achterhoekse gemeentes Aalten, Oost Gelre en Berkelland zijn in totaal 29 mensen positief bevonden, wat het totaal in het verspreidingsgebied van deze krant brengt op 104 nieuwe coronagevallen in de afgelopen twee weken.