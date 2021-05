Verrassing vanuit de gevangenis: ‘Syriërs achter aanslag op Enschedese advocaat’

Al bijna dag amper waterdruk in Marssteden: ‘Ergste is nog dat we geen koffie hebben’

4 mei ENSCHEDE - Bij vleesproducent Veal Fine in Enschede kan het personeel er nog wel om lachen. Dat er amper waterdruk is betekent weliswaar dat onder meer het schoonmaken een probleem is, maar het ergste is nog wel dat er geen koffie kan worden gedronken.