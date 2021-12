Verslaafde zoon (38) zet ouderlijk huis in Enschede in brand: ‘Ik wil hem hier niet terug’

De rookmelder zit vastgeplakt tegen het plafond. De muren zijn pikzwart, van de verwarmingsknoppen is niets over, de kozijnen zijn gesmolten. Freddy Hendriks (68) schudt zijn hoofd. Hoe heet moet het vannacht geweest zijn in die slaapkamer? Hoe fout was dit afgelopen, als de brandweer er niet zo snel geweest was? Als het vuur ook de rest van de woning had bereikt? Want die drie grote zuurstofflessen in de gang, van zijn aan COPD lijdende vrouw Petra, daar staat 200 bar op, weet hij. Dat zijn bommen.