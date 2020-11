Verstandelijk beperkte Enschedeër betastte meisje in stadsbus: werd opgejut door ‘slechte jongens’

Illegaal vuurwerk bestellen in Twente? Het is een fluitje van een cent

11 november ENSCHEDE - Op social media neemt het aantal klachten over vuurwerkoverlast toe. Niet gek, want er wordt in Twente volop gehandeld in illegaal vuurwerk. In openbare chatgroepen op Telegram zijn er diverse handelaren die voor duizenden euro’s illegaal vuurwerk aanbieden.