Verstandelijk beperkte man is niet het brein achter drugslab Enschede, oordeelt rechtbank

Een 35-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 200 uur voor zijn rol bij een drugslab in diezelfde stad. Anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank in Almelo de naïeve en beïnvloedbare Michael B. niet als de grote man achter de illegale amfetamineproductie.

De rechtbank oordeelde dat B. schuldig is aan het bezit van ruim 50 liter aan amfetamineolie, de grondstof voor speed. Ook maakte de Enschedeër de productie van de synthetische harddrugs mogelijk door grote hoeveelheden zoutzuur te kopen en te zorgen voor laboratoriumspullen als maatbekers en trechters.

Geen hard bewijs

Het Openbaar Ministerie zag twee weken geleden een grotere rol voor de man weggelegd en eiste 30 maanden cel. De zwaarste beschuldiging luidde dat B. de drijvende kracht achter het lab was en heeft geholpen bij de productie in het bedrijfspand aan de Seizoensweg. Maar dat bleek volgens de rechters niet uit het dossier. Weliswaar zijn er aanwijzingen dat hij betrokken was, maar geen hard bewijs.

B.’s eigen verklaring dat hij slechts de klusjesman was geloofden de rechters niet. Zij stelden vast dat hij langere tijd in het drugslab aanwezig was en gesprekken had met een onbekend gebleven persoon over ‘slecht spul’ en het testen van drugs met een PH-meter.

Bij de inval op 5 april van dit jaar trof de politie naar eigen zeggen een middelgroot drugslab aan. Een dag later arresteerden zij de Enschedeër. Zijn kleding had de kenmerkende zoete geur van een drugslab, hetzelfde als wat agenten roken in het pand aan de Seizoensweg.

Naïef en beïnvloedbaar

Omdat de man is vrijgesproken van het maken van harddrugs viel de straf lager uit dan het OM eiste. Daarnaast zag de rechtbank dat de Enschedeër op de goede weg is en wil dat niet dwarsbomen door hem terug te sturen naar de gevangenis. De licht verstandelijk beperkte man is volgens de reclassering naïef, erg beïnvloedbaar en geen geharde crimineel. Nadat hij werd vrijgelaten uit voorarrest werkte hij gemotiveerd mee met de hulpverlening, vond hij een baan en gaat hij straks beschermd wonen.

De rechtbank legde B. een celstraf op van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 200 uur. De Enschedeër gaat niet terug de cel in, het voorarrest van ruim 3 maanden gaat van de straf af.