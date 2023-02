Vertrek horeca uit Bartokstraat in Haaksbergen door komst woningen lijkt onvermijdelijk

De horeca in de Bartokstraat in Haaksbergen lijkt de langste tijd te hebben gehad. Het café en de cafetaria die nu nog op deze plek zitten passen niet in woningbouwplannen zoals de project ontwikkelaar die op deze locatie in gedachten heeft.

Dat bleek vorige week in de gemeenteraad, die toen met ruime meerderheid instemde met de gebiedsvisie die aan het woningplan vooraf gaat. Het eerder aangekondigde voorstel van oppositiepartij Team DAP om de ontwikkelaar ertoe te bewegen beide horecagelegenheden in het plan te handhaven kreeg geen steun in de raad.

Ontmoetingsplek

De politiek in Haaksbergen liet zich eerder al enthousiast uit over over de woningbouwplannen op de plek van de voormalige basisschool De Weert en de locatie waar Brezan actief was. Maar het verdwijnen van de horeca in de Bartokstraat werd door een deel van de raad betreurd. Café De Elsmos en cafetaria De Els worden door een aantal partijen als belangrijke ontmoetingsplekken voor de buurt gezien.

De ontwikkelaar vindt handhaving van de horeca echter niet haalbaar, zo hield wethouder Jan-Herman Scholten de gemeenteraad voor. De aanwezigheid van horeca kan vanwege de eventuele overlast de verkoopbaarheid van de geplande appartementen negatief beïnvloeden en kan leegstand van woningen tot gevolg hebben, vreest de initiatiefnemer. Daarnaast streeft de gemeente Haaksbergen ernaar horeca zoveel mogelijk in het centrum van het dorp te concentreren.

Nieuw bestemmingsplan

Voor het deel van het woningbouwplan waarvan de grond in particulier eigendom is, zijn maximaal 28 appartementen voorzien, voor het gemeentelijk perceel bestaan pannen voor vijftien tot twintig levensloopbestendige een- en tweepersoonswoningen. Nu gebiedsvisie is aangenomen kan er een begin worden gemaakt met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. De verwachting was eerder dat er vervolgens over twee jaar kan worden begonnen met de bouw.