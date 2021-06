Vertrek Pieter Omtzigt slaat in als een bom bij CDA-prominenten uit Oost-Nederland

Twentse coronacij­fers duiken onder 100-grens, wel één nieuw sterfgeval

8 juni Het weekgemiddelde van het aantal corona-besmettingen in Twente is voor het eerst in maanden onder de 100-grens gedoken. Het cijfer voor de afgelopen 7 dagen komt nu op 89,1. Vorige week was dat 134, eind december nog meer dan 550.