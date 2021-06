Vertrek Pieter Omtzigt slaat in als een bom bij CDA-prominenten uit Overijssel

Video GGD Twente: dit weekeinde extra avond om coronaprik in gele boekje vast te leggen

11 juni ENSCHEDE - In de hoop om sneller het vliegtuig in te kunnen stappen, laten Twentenaren massaal de coronaprik in het gele vaccinatieboekje vastleggen. De grote drukte tijdens de eerste twee avonden is reden voor GGD Twente om dit weekeinde een extra mogelijkheid te bieden.