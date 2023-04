Vertrekt Die Grenze naar Amsterdam en NEO in het oranje? Trap er niet in: deze 1 aprilgrappen gaan rond in Twente

LIVE eredivisie | Excelsior met nieuwe aanvoerder tegen FC Twente

Net voor de interlandperiode maakten Excelsior en FC Twente een einde aan een beroerde reeks. Excelsior won voor het eerst in negen wedstrijden weer eens, terwijl FC Twente het blok afsloot met twee zeges na zeven keer puntenverlies in 2023. De grote vraag is wie de nieuwe aanvoerder wordt van de thuisploeg, nadat de band is afgenomen van Redouan El Yaakoubi. Excelsior tegen FC Twente is vanaf 18.45 bij ons te volgen.