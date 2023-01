Verwoeste Dierenkliniek in Almelo: brand legt apparatuur in de as, maar gewerkt werd er niet

ALMELO - Nu de stof na de grote brand aan de Cesar Franckstraat is neergedaald, wordt goed duidelijk wie er allemaal door zijn gedupeerd. Een van bedrijven met flinke schade is Dierenkliniek Aalderinkhoek. „Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

De resten van het allesverzengende vuur van afgelopen zaterdagavond worden inmiddels opgeruimd. De kans dat daar nog spullen van Dierenkliniek Aalderinkshoek worden gevonden, is klein. Het pand en alles wat daarin stond, is verloren gegaan. Bij elkaar een compleet ingerichte dierenkliniek.

Op het moment van de brand was de kliniek niet in gebruik. Eind vorig jaar trok de praktijk er tijdelijk de stekker uit. Door ziekte en andere personeelsproblemen lukte het niet om de vestiging aan de Cesar Franckstraat in bedrijf te houden. „We hadden de kliniek even on hold gezet”, vertelt dierenarts Odylon Elberink van de kliniek. ,,Zodra we de bezetting weer op orde zouden hebben, wilden we daar weer open gaan. De klanten kunnen sindsdien terecht bij een van onze andere vestigingen.”

Dierenkliniek Aalderinkshoek was al ongeveer tweeënhalf jaar niet meer zelfstandig. Het was onderdeel van de gezamenlijke praktijk waartoe ook Markgraven Dierenartsen en Dierenkliniek Almeloord behoren. Bij de dierenartspraktijken werken in totaal zo’n 25 mensen.

Kliniek vol apparatuur

Ondanks dat de Aalderinkshoek niet in bedrijf was, was de ruimte wel volledig ingericht. Compleet met apparatuur voor onderzoek, narcose, röntgen en al die andere dingen die je voor een dierenkliniek nodig hebt. De brand heeft daar niets van overgelaten.

Elberink was op de avond van de brand in de stad toen hij werd gebeld. „Ik ben gelijk die kant opgegaan. Van een afstand zag ik de vlammen al. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Dat is voor ons toch het belangrijkste. De rest, nou ja, het is jammer, maar aan de andere kant: het is maar materie.”

Het onderzoek naar de brand heeft tot nu toe geen uitsluitsel opgeleverd over de oorzaak. De brand begon zaterdagavond iets na 21.00 uur en legde in amper anderhalf uur het complete bedrijfsverzamelgebouw in de as.