Verwoesting goed zichtbaar na grote brand in bedrijfsverzamelgebouw Almelo

met videoALMELO - Bij de zeer grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Almelo is vrijdagavond en nacht mogelijk asbest vrijgekomen op het terrein zelf. De brandweer geeft aan dat buurtbewoners zelf mogelijke verbrandingsresten zelf op kunnen ruimen. De brandweer is een groot deel van de zaterdag nog bezig met nabluswerkzaamheden. Het heeft daarvoor het grootste deel van het gebouw moeten slopen.

De ochtend na de verzengende brand in Almelo, is de verwoesting goed zichtbaar. Vrijwel niets staat er nog overeind van wat eens een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Aalderinkssingel met de César Franckstraat was. En wat nog wel overeind staat is volledig zwart geblakerd en zal wellicht ook gesloopt gaan worden.

Volledig scherm Deze foto vanuit de lucht laat zien dat het hele pand verwoest is. © Bert Kamp

In het grote pand waren een kringloopwinkel, een sportschool, een bedrijf in sportprijzen, een PostNL magazijn en een depot van DPG Media gevestigd. Ook de Twentsche Courant Tubantia, onderdeel van DPG Media is door de brand getroffen. Chauffeurs van PostNL en bezorgers konden later dan gepland wel de straat op. Of er post verloren is gegaan, is niet bekend.

Een deel van het gebied rond het uitgebrande pand is zaterdag nog geruime tijd afgesloten. Op sommige hoeken staan beveiligers en her en der is politielint gespannen. De Aalderinkssingel en de César Franckstraat zijn volledig afgesloten voor verkeer.

Onderzoek naar asbest

Op het terrein is mogelijk asbest terecht gekomen, al moet onderzoek nog uitwijzen of dat echt zo is, meldt officier van dienst Folkert van der Ploeg van Brandweer Twente.