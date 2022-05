Vier gewonden na ongeluk met twee auto's bij oprit N18 in Enschede, weg tijdelijk dicht

van ierland tot turkije Twentse metalband Cryptosis gaat op tournee door Europa en speelt 46 shows in 15 landen: ‘In Nederland een onderschat genre’

ENSCHEDE - De Twentse metalband Cryptosis gaat Europa in! En niet voor zomaar een optreden over de grens, maar een grote tournee waarbij de Enschedese muzikanten vijftien landen aandoen en 46 optredens geven. Weken van huis, op elkaars lip in een bus met alleen de muziek: „Dit is zeker de droom.”

29 april