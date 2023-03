Vier nominaties voor Wilminkprijs, uitreiking op 3 april

‘Ontvoering’ van Sebastij­aan (4) uit Glane wekt woede bij tv-kij­kers

Anderhalf miljoen kijkers zagen dinsdagavond in het RTL-programma Ontvoerd hoe de inmiddels 12-jarige Sebastijaan na acht jaar zoeken werd opgespoord in Oostenrijk. Een sleutelrol bij de opsporing van de jongen uit Glane was weggelegd voor het Hengelose recherchebureau Bravo. Kijkers reageerden na de uitzending woedend.