Viervoudige moord Enschede: verdachte wilde een AK47 kopen

Enschedese woningcor­po­ra­tie in beroep over servicekos­ten: ‘Spagaatpo­si­tie’

10:16 ENSCHEDE - Ons Huis gaat in beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Die stelde de corporatie in het ongelijk bij de zaak over het in rekening brengen van bepaalde kosten voor de collectieve verwarming in huizenblokken, waaronder die voor afschrijving en onderhoudscontracten.