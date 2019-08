Viervoudige moord waarbij Arnhemmer omkwam: kogelhuls in auto van verdachten

Het nieuwe bewijs komt bovenop de stapel belastende informatie die er al tegen de drie verdachten lag. Zo is er in dezelfde Volkswagen Golf ook bloed van slachtoffer Tuan Nguyen gevonden, zit er dna van verdachte Denis op een losgetrokken kabel van een bewakingscamera en zijn schoenafdrukken van twee schoenen gevonden in het bloed op de plaats van het delict.

Geen verklaringen

De drie verdachten hebben nog altijd geen verklaring afgelegd over wat er in hun ogen gebeurd is aan de Van Leeuwenhoekstraat. Een scenario zoals onlangs beschreven over een Mexicaans drugskartel dat achter de moorden zat is volgens justitie onzin. Meerdere elementen uit dat verhaal zijn onderzocht, maar er bleek volgens officier van justitie Aiden van Veen niets van waar.

Arnhemse vertegenwoordiger

De Arnhemmer Max Klaassen was vertegenwoordiger in voedingstoffen voor planten en was waarschijnlijk op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Max leverde jerrycans af en reed in zijn Renault Kangoo het gehele land door. Het bedrijfje F-Max leverde met name aan growshops. Niks illegaals, vertelde zijn compagnon na de moord aan de Gelderlander. Van de wiethandel moesten ze beiden niets hebben. ,,Als we in die winkeltjes louche figuren zagen leverden we niet. Wij bleven uit de wietwereld. Dat is niks voor ons’’, zei hij destijds.