Vietnamezen zijn de stille spelers op de wietmarkt, maar ze kennen één grote zwakte

Ze wonen in bescheiden huizen en lopen niet te koop met hun geld. Toch zijn meerdere Nederlanders van Vietnamese afkomst schathemeltje rijk geworden met de hennepteelt. Vietnamezen in de hennepteelt, je leest er zelden over in de media. Dat komt omdat ze in alle stilte opereren. Afgelopen jaar ontmantelde de politie een zeer professioneel opererend ‘familiebedrijf’ in de hennepteelt met zijn oorsprong in Oost-Brabant. De organisatie onderscheidde zich door ‘het geweldloze karakter’, schetst het Openbaar Ministerie.