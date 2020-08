Vijftig campers strijken neer in hartje Enschede voor nacht om nooit te vergeten

COLUMN Gelukkig kwam het allemaal goed en mogen de omstreden bloembak­ken in Enschede blijven

15 augustus Of het ligt aan de corona madness of aan de hittegolf weet ik niet. Maar feit is dat deze week herhaaldelijk de vlam in de pan sloeg. Heel het land was in rep en roer vanwege de sluiting van een kleine Twentse supermarkt. Niet omdat de ondernemer de coronaregels aan zijn laars lapte en klanten dus feitelijk onveilig winkelden. Maar omdat het bevoegd gezag ingreep en de winkel sloot.