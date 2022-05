Vijftig keer Jozef Israëls in Enschede: ‘Dat hij mijn voorvader is, schept een verantwoordelijkheid’

Als kind in het huis van zijn ouders werd hij omringd door hun werk. „Ze waren er altijd, die schilderende voorvaders”, zegt Chris van Weel. „Dan vroeg ik aan mijn moeder wie de maker was van een bepaald schilderij, en dan was het antwoord altijd: oudoom Isaäc of betovergrootvader Jozef. En buiten, op een steenworp afstand van ons huis in Den Haag, had je de Jozef Israëlstraat. Die heb je in alle Nederlandse steden, behalve dan in Enschede. Het gaf toch altijd weer een apart gevoel om daar doorheen te lopen.”