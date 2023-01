Vintage kilo sale, dansen op oude hits en meer weekenduitjes in Enschede

indebuurtZin om iets leuks te doen dit weekend maar nog geen idee wat? Misschien heb je wat aan deze tips. Dit kun je doen in Enschede in het weekend van vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari.

Dansen op bluesmuziek

Houd jij van bluesmuziek? Vrijdag 20 januari treedt de band Black Top op in Café Rocks. Ze staan bekend om hun riffs, gierende gitaren en een sound die teruggrijpt naar de blues-rock uit de jaren ’70 en ’80. De band speelt vrijdagavond muziek uit hun eigen albums, maar ook oude classics.

Hoewatwaar

Vrijdag 20 januari van 23.00 uur tot 04.00 uur bij Café Rocks in Enschede. Toegang is gratis

TGIF Show

Zin in een avondje dansen op oude hits? Vrijdag 20 januari is de TGIF Show (Thank God It’s Friday) bij Fellini. Dj Tamimou, Alycia King en Uky Barbers zijn dan van de partij.

Hoewatwaar

Vrijdag 20 januari van 23.00 uur tot 04.00 uur bij Fellini in Enschede. Vrouwen moeten 18 jaar of ouder zijn om binnen te komen en mannen 21 jaar of ouder. Tickets kosten 15 euro per stuk. Hier kun je tickets bestellen.

Vintage Kilo Sale

Ben jij gek op thriftshoppen? Goed nieuws! Zaterdag 21 en zondag 22 januari komt de grote vintage kilo sale naar Enschede. Tijdens dit evenement reken je af op basis van gewicht voor jouw gevonden parels. Is dat niet bijzonder shoppen?

Hoewatwaar

Zaterdag 21 januari van 13.00 uur tot 20.00 uur en zondag 22 januari van 10.00 uur tot 20.00 uur in de Performance Factory, aan de Hoge Bothofstraat 39 in Enschede. Voor de eerste drie tijdsloten betaal je 3 euro toegang, daarna kun je gratis naar binnen. Reserveren kan op de site van Vinokilo. Handig weetje: je kunt nog korting krijgen tijdens het shoppen. Hoe? Dat lees je in dit artikel:

Voorleesuurtje

Elke zaterdagochtend lezen enthousiaste voorleesvrijwilligers de grappigste, mooiste en spannendste verhalen voor aan kinderen in de bieb in het centrum. Ouders en opa’s en oma’s zijn dan ook welkom. Je kunt dit voorleesuurtje bijwonen in de Bibliotheek aan de Pijpenstraat 15, maar ook in de Bibliotheek Enschede Zuid.

Hoewatwaar

Zaterdag 21 januari van 10.30 uur tot 11.30 uur in de Bibliotheek Enschede Zuid en in de Bibliotheek aan de Pijpenstraat 15. Toegang is gratis.

Dansvoorstelling Artez

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van de Vooropleiding Dans Artez hard gewerkt aan een dansvoorstelling. Op zaterdag 21 januari is deze te zien in het Rijksmuseum Twenthe. De dansgroep brengt dan de beeldtaal ‘dynamische expressie’ tot leven. Kenmerken zijn dat het in deze expressie vooral draait om beweging, snelheid en technologische vooruitgang.

Hoewatwaar

Zaterdag 21 januari in het Rijksmuseum Twenthe. Er begint een voorstelling om 13.00 uur en een om 15.00 uur. Toegang is gratis. Je kunt tickets bestellen op de site van Rijksmuseum Twenthe.

Volledig scherm © indebuurt Enschede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!