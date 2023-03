Viskweker vangt bot en moet bovendien portemonnee trekken na verhuizing uit Azelo

Nóg een vintage kleding­markt in Enschede? Deze markt is terug en echt anders dan alle andere markten

Haar tweedehandskledingwinkel OpNieuw in Delden werd onlangs overgenomen en dus heeft Alda Assink nu alle tijd voor Heerlijcke Vintage in de Performance Factory. Een markt waar je eindeloos kunt struinen tussen de parels van vijftien vintagewinkels uit de regio. Zondag 26 maart is het zover.