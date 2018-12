Vlammenzee in schuur in Enschede, mogelijk door vuurwerk

Weer tekorten op thuishulp in Enschede

15:07 ENSCHEDE - De huishoudelijke hulp verdient een loonsverhoging en die rekening wordt indirect door gemeenten betaald. Ook de gemeente Enschede moet daarom in 2019 in de buidel tasten. Het tekort op ondersteuning in het huishouden is aankomend jaar 1,3 miljoen euro. En daar blijft het mogelijk niet bij.