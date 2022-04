Vliegende sla en dansen in de keuken: zo gaat het er echt aan toe op de werkvloer bij Brownies & DownieS in Enschede

VIDEO Boekelose vrijwilli­gers redden padden van de dood: ‘Soms helpen we er wel 250 op één avond’

BOEKELO - De jaarlijkse paddentrek is weer in volle gang. Veel padden worden tijdens hun tocht van het ene poeltje naar de andere helaas overreden. „Dat moet anders”, vindt Anne te Koppele. Daarom gaat zij samen met andere vrijwilligers ’s avonds in Boekelo op zoek naar padden om ze te behoeden voor een wrede dood.

7 april