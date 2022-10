Vliegtuigberging met zwarte rand in Enschede: kleding werd van lijf dode vlieger gestolen

eens een tukker Merel uit Enschede is illustra­tor in Amsterdam: ‘Twentena­ren hebben minder pretenties’

Merel Corduwener (31) groeide op in Enschede en werkt nu als illustrator in Amsterdam. Recent verscheen haar vierde jeugdboek - ‘Tot over mijn oren in het plastic’ - maar haar tekeningen verschijnen ook in dagbladen. „De mensen in Twente hebben minder pretenties dan in Amsterdam.”

16 oktober