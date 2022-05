Vliegveld Münster/Osnabrück ontvangt gevluchte vakantiegangers met open armen

Door de chaos op Schiphol kiest de reisorganisatie voor vier Duitse luchthavens als vertrek voor 100.000 van hun vliegvakanties. Het vliegveld Münster/Osnabrück bij Enschede is een van de gelukkige. Marketingdirecteur Andres Heinemann weet nog niet exact hoeveel extra reizigers er naar zijn luchthaven komen, blij is de Duitser in ieder geval wel.

Genoeg personeel

Ook laat Heinemann weten dat Flughafen Münster/Osnabrück er klaar voor is. „We zijn als een van de weinige regionale vliegvelden in Duitsland 24 uur per dag open. We hebben ruimte genoeg en zijn speciaal ingericht voor vliegtoerisme. Deze zomer hebben we genoeg personeel om de extra passagiers te kunnen ontvangen.”

Veel gele nummerborden

Reisorganisatie Corendon gebruikte Münster/Osnabrück al als vertrek voor Duitse toeristen, vertelt Heinemann. Hij ziet de extra vluchten voor zijn westerburen als een mooie kans. „Voor corona hadden we 1 miljoen vluchten vanaf ons vliegveld. Dit jaar verwachten we rond de 700.000 uit te komen. Met Pasen zagen we dezelfde aantallen reizigers als vroeger. Deze weken zien we veel gele nummerborden op de parkeerplaats.”

Niet afhankelijk

De chaos en lange rijen op Schiphol zullen bij Münster/Osnabrück niet snel voorkomen, verwacht de woordvoerder. „Dat is vooral een probleem bij grote luchthavens, bijvoorbeeld bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Wij hebben al het personeel zelf in dienst. Daardoor kunnen we problemen zelf oplossen en zijn wij niet afhankelijk van private ondernemingen.”

Zonvakanties

Het AD berichtte eerder vandaag dat Corendon 100.000 Nederlandse en Belgische vakantiegangers vanaf de vliegvelden van Münster/Osnabrück, Weeze, Düsseldorf en Keulen naar de zon wil laten vliegen. Het gaat om bestemmingen als Antalya en Bodrum in Turkije, Mallorca, Ibiza en Tenerife in Spanje, en Kreta, Kos en Rhodos in Griekenland, met vertrekdata voor de vakanties vanaf 13 mei.