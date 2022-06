Vmbo’ers in het zonnetje op het dakterras, onder vliegtuig met felicitaties

Ook Het Stedelijk Lyceum en Bonhoeffer College in Enschede balen ervan en pleiten ervoor om alle uitslagen weer op één moment bekend te maken, zoals ook voor corona het geval was. Omdat het dit jaar, net als vorig jaar, niet mogelijk bleek, hebben beide scholen besloten hun b- en k-leerlingen deze woensdag extra in het zonnetje te zetten. Met een vliegtuigje met boodschap, speciaal voor hen.

Letterlijk in het zonnetje

Na de beruchte telefoontjes waarin ze te horen kregen of ze wel of niet geslaagd zijn, kwamen de geslaagde leerlingen naar de Wethouder Beversstraat waar ze op het dakterras letterlijk in het zonnetje zijn gezet. Compleet met toespraak van de Enschedese wethouder onderwijs Arjan Kampman, die stelt dat juist deze leerlinge hard nodig zijn in de maatschappij, want er is een enorm tekort aan goed geschoolde mensen in zorg, bedrijfsleven, bouw en technische sector.