Vocht en schimmel in je huis? Zeven tips om die te lijf te gaan

Vader van Tessa werd pas na drie weken dood teruggevon­den in de IJssel: ‘Hoe waren zijn laatste minuten?’

De vader van Tessa Nijman raakte in juli 2021 vermist. Na bijna drie weken vonden speurhonden van de stichting Signi zijn auto in de IJssel. Anders was hij misschien nooit gevonden. Tessa rent daarom straks de halve marathon in Enschede voor deze vrijwilligers, hun honden, en toekomstige vermisten.

15 januari